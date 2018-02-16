Девять пьяных водителей задержано в Мурманской области за сутки

16 Февраля 2018 года, 13:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в регионе сотрудниками ГИБДД выявлено 1370 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 23 нарушения допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны девять водителей.

Четыре водителя выезжали на встречную полосу движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 455 нарушений ПДД. Еще 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.