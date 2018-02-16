Пьяный водитель стал виновным сразу в двух ДТП в Мурманске

16 Февраля 2018 года, 15:50

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Утром, 16 февраля, наряд Отдела вневедомственной охраны по Мурманску заметил, как водитель на автомобиле марки «Range Rover» совершил дорожно-транспортное происшествие, задел зеркалом встречную машину. Участник аварии покинул место ДТП. Пытаясь скрыться от сотрудников Росгвардии, водитель врезался в автомобиль «Mitsubishi». Виновник двух происшествий был задержан полицией.

Сотрудники Росгвардии передали «принявшего на грудь» водителя, 1967 года рождения ,наряду ДПС. Задержанному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок 1,5 – 2 года.