В Кировске на пешеходном переходе сбили 8-летнего ребенка

19 Февраля 2018 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток в Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили различные травмы.

Так, в пятницу на улице Папанина водитель автомобиля «Ровер» не учел дорожные и метеорологические условия, неверно выбрал скорость движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси». В результате ДТП оба водителя обслужены амбулаторно.

В вечернее время в Кировске на улице Мира водитель, 1998-го года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» сбил мальчика, 2010-го года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик обслужен амбулаторно.

В субботу утром в Мурманске на проспекте Героев-североморцев автомобиль «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда». В результате ДТП госпитализирован 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген», 25-летний водитель автомобиля «Хонда» обслужен амбулаторно.