За выходные в Мурманской области зарегистрировано 137 столкновений

19 Февраля 2018 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток в Мурманской области выявлено 2697 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 64 нарушения допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 27 водителей.

Выявлено 13 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 455 нарушений ПДД. Еще 21 водитель был задержан за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 134 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.