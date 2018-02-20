Два человека пострадали на дорогах Мурманской области за минувшие сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Во вторник в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили различные травмы.
Так, минувшей ночью в Апатитах водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила амбулаторную помощь.
Вечером, в понедельник, в Мурманске на Кольском проспекте автомобиль «Тойота» столкнулся с автомобилем «Опель». В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля «Опель». Северянка обслужена амбулаторно.