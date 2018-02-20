За истекшие сутки в регионе выявлено 1821 нарушение Правил дорожного движения

20 Февраля 2018 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки выявлено 1821 нарушение Правил дорожного движения.

Так, 44 нарушения допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны семь водителей. Еще семь автолюбителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1360 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 49 столкновений с материальным ущербом.