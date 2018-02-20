Самая популярная иномарка в России — Toyota

20 Февраля 2018 года, 19:23

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Аналитическое агентство «Автостат» назвало ТОП-10 самых популярных автомобилей в России. По данным агентства, на 1 января 2018 года в России насчитывалось больше 42 млн легковых автомобилей.

Самой популярной маркой среди российских автолюбителей является отечественная LADA. На ее долю приходится 33%. В начале года в стране насчитывалось почти 14 млн легковых машин ВАЗ. Наиболее распространенной иностранной маркой является японская Toyota, насчитывает около 4 млн машин. На третьем месте по распространенности в России – Nissan, его численность составила более 2 млн легковых автомобилей. В пятерку лидеров входят корейские автомобили – Hyundai, около 2 млн штук, и KIA, приблизительно 1,7 млн.

В рейтинг самых популярных у российских водителей машин входят Renault (1,66 млн), Chevrolet (1,63 млн), Volkswagen (1,51 млн), Ford (1,35 млн) и Mitsubishi (1,16 млн). По мнению экспертов «Автостат», показатели остальных марок находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров.