В Мурманске на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего

21 Февраля 2018 года, 12:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 20 февраля, в Мурманске на улице Карла Либкнехта автомобиль «Тойота» не уступил дорогу пешеходу, 2003-го года рождения, двигавшемуся по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего произошел наезд. Пострадавшего мальчика госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

Через несколько часов в Мурманске на улице Старостина автомобиль «Митсубиси» сбил мальчика, 2007-го года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший обслужен амбулаторно.

В вечернее время на 1534-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля ГАЗ при выполнении обгона столкнулся с автомобилем «КИА Спортейдж», двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «КИА Спортейдж» обслужен амбулаторно.

Вечером в Мурманске на улице Свердлова водитель автомобиля «Хендай Солярис» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Хендай Гетц», что привело к столкновению. В результате ДТП госпитализирована девушка, 1990-го года рождения, управлявшая автомобилем «Хендай Гетц».