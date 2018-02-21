В центре Мурманска 23 февраля ограничат движение

21 Февраля 2018 года, 13:10

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, будет ограничено движение и запрещена парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов с 00:00 до 18:00 23 февраля;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 10:00 до 18:00 23 февраля.

Также указанные участки будут освобождены от транспорта.

АГМ