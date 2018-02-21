За минувшие сутки в регионе оформлено 49 столкновений

21 Февраля 2018 года, 13:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в регионе выявлено 2317 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 30 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны семь водителей. Еще семь водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 786 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 49 столкновений с материальным ущербом.