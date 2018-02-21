По факту ДТП под Кировском проводится проверка

21 Февраля 2018 года, 16:45

КИРОВСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — По факту ДТП, которое произошло сегодня днём на автодороге Кировск-Апатиты, проводится проверка. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области. В аварии по предварительным данным пострадали 15 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что в результате ДТП произошло столкновение автомобиля «КИА» с автомобилем «Луидор», осуществлявшим перевозку граждан по межмуниципальному маршруту №102», - сообщили агентству в ведомстве.

Как сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев, из 15 пострадавших семь человек госпитализированы, остальные пострадавшие были обслужены амбулаторно.

По данному факту проводится процессуальная проверка органами внутренних дел, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.