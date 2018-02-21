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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

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Главная » Авто » По факту ДТП с 15 пострадавшими возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
21 Февраля 2018 года, 20:05

По факту ДТП с 15 пострадавшими возбуждено уголовное дело


КИРОВСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту аварии под Кировском, где пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. Дело возбуждено ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как ранее сообщалось, днём на автодороге Кировск-Апатиты произошло столкновение автомобиля «КИА» с автомобилем «Луидор», осуществлявшим перевозку граждан по маршруту № 102. В результате ДТП пострадали 15 человек, семь из которых были госпитализированы. Среди них – несовершеннолетняя девочка. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ сообщил, что одного из пострадавших переводят в Мурманск для дальнейшего оказания помощи.

В настоящее время следствием проводятся осмотр места происшествия и первоначальные следственные действия.

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