По факту ДТП с 15 пострадавшими возбуждено уголовное дело

21 Февраля 2018 года, 20:05

КИРОВСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту аварии под Кировском, где пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. Дело возбуждено ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как ранее сообщалось, днём на автодороге Кировск-Апатиты произошло столкновение автомобиля «КИА» с автомобилем «Луидор», осуществлявшим перевозку граждан по маршруту № 102. В результате ДТП пострадали 15 человек, семь из которых были госпитализированы. Среди них – несовершеннолетняя девочка. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ сообщил, что одного из пострадавших переводят в Мурманск для дальнейшего оказания помощи.

В настоящее время следствием проводятся осмотр места происшествия и первоначальные следственные действия.