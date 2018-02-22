Стало известно состояние пострадавших в ДТП под Кировском

22 Февраля 2018 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — Восемь человек остаются в больнице после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Кировск-Апатиты. Авария произошла накануне днём, в ней пострадали 15 человек, в том числе двое детей.

Как сообщил журналистам главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев, шесть человек находятся в Кировске: у двоих диагностированы травмы средней степени тяжести, у четверых — лёгкой. Двоих пострадавших вчера перевезли в Мурманск, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Как ранее сообщал «Би-порту», по факту аварии было возбуждено уголовное дело.