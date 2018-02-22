В Мурманске ищут очевидцев наезда на ребёнка

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — Полицейские разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадал 10-летний мальчик. ДТП произошло днём 20 февраля в районе дома №71 на улице Старостина.
Водитель автомобиля «Митсубиси» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок, 2007 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.
Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по телефонам 40-79-70 или 127 (дежурная часть).