В Мурманской области пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель»

22 Февраля 2018 года, 12:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Ежегодно в Мурманской области происходит более 60 ДТП с участием пьяных водителей. В каждой четвертой аварии – гибнут люди, в каждой девятой – участники получают травмы.

С 24 февраля по 11 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель мероприятия – предупредить ДТП и снизить тяжесть их последствий. На дорогах проведут проверки водителей на трезвость, также выборочно будут останавливать автомобили на территории региона.

Госавтоинспекция области напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пьяному водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение штраф вырастет до 200 – 300 тысяч рублей. Также вождение в пьяном виде не в первый раз может закончится лишением свободы на 2 года.