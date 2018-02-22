Более 20 человек пострадали на дорогах области за сутки

22 Февраля 2018 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в регионе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 21 человек получили травмы.

Так, утром в среду в Мурманске на улице Лобова водитель автомобиля «Киа» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Мазда» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля «Киа» был обслужен амбулаторно.

В поселке Коашва на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автобус МАЗ при повороте направо допустил выезд на «встречку» с последующим съездом с дороги в снежный вал. Пострадавшая в результате ДТП пассажирка автобуса была обслужена амбулаторно.

Днем 21 февраля на 6-м километре автодороги «Апатиты-Кировск» водитель автомобиля «КИА ED» допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом «Луидор». В результате ДТП госпитализированы пассажирка автомобиля «КИА» 7-ми лет, 28-летняя пассажирка автомобиля «КИА», 31-летний пассажир автомобиля «КИА», водитель этого автомобиля обслужен амбулаторно. Также были госпитализированы 4 пассажира автобуса «Луидор», 7 человек обслужены амбулаторно.

Вечером в среду на автодороге Р-21 «Кола» автомобиль ВАЗ-2108 выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Митсубиши». В результате ДТП амбулаторно обслужен 28-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108, водитель отечественного автомобиля госпитализирован.