За минувшие сутки в Мурманской области задержаны 4 пьяных водителя

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1361 нарушение Правил дорожного движения.
Так, 20 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 4 водителя. Еще 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Выявлено 7 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1166 нарушений ПДД. Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом.