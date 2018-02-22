В Кандалакше водитель не пропустил автомобиль скорой помощи

22 Февраля 2018 года, 15:20

КАНДАЛАКША/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – 21 февраля 2018 года водитель «Пежо» не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В «скорой помощи» на экстренную госпитализацию везли человека в тяжелом состоянии. К счастью, медикам удалось доставить пациента. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Свидетели отправили в официальное сообщество Вконтакте «ОГИБДД по г. Кандалакша» видеозапись, на которую зафиксировали нарушение. Госавтоинспекция, получив видеоматериал, немедленно провела проверку. В ходе оперативных действий водитель «Пежо» был найден. Им оказалась женщина, 1967 года рождения. Водитель сказала, что услышать сигнал «скорой» ей помешала громкая музыка в салоне и общение с пассажирами.

Против нарушительницы был составлен протокол об административном нарушении. Женщине грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.