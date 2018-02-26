Появились подробности аварии с пятью пострадавшими

26 Февраля 2018 года, 16:26

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера в Кольском районе. Днём 25 февраля на 1373 км автодороги «Кола» водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался в сторону Мурманска и по неустановленной причине совершила наезд на отбойник. После этого автомобиль отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Шевроле Нива». Об этом сообщили в ОГИБДД по Кольскому району.

В результате ДТП получили травмы пять человек: два пассажира отечественного автомобиля, водитель и двое пассажиров иномарки. Среди пострадавших двое детей в возрасте 12 лет и 13 лет.