За истекшие выходные в Мурманской области выявлено более трех тысяч нарушений ПДД

26 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие четверо суток в Мурманской области выявлено 3437 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 78 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 37 водителей.

Выявлено 19 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 653 нарушения ПДД. Еще 20 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 134 столкновения с материальным ущербом.