За истекшие выходные в Мурманской области выявлено более трех тысяч нарушений ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие четверо суток в Мурманской области выявлено 3437 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 78 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 37 водителей.
Выявлено 19 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 653 нарушения ПДД. Еще 20 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 134 столкновения с материальным ущербом.