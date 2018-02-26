20 человек пострадали в ДТП на территории региона

26 Февраля 2018 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – За минувшие четверо суток на территории Мурманской пострадало 20 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Так, 22 февраля в 08 часов 05 минут на 3 километре автоподъезда к Оленегорску автомобиль «Форд Фьюжн», при развороте с правой обочины дороги не уступил дорогу автомобилю «Митсубиси Паджеро», что привело к столкновению. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фьюжн» обслужен амбулаторно.

Вечером того же дня на 2 километре автодороги «Оленегорск-Пулозеро» мужчина, 1979 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», неправильно выбрал скорость движения в темное время суток, при повороте не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением мужчины, 1973 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Нексия» получил амбулаторную помощь.

23 февраля на 1485-м километре автодороги «Кола» рядом с КПП «Титовка» водитель автомобиля «Тойота Авенсис» допустил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части у автомобиля ВАЗ, открывая багажник. После этого водитель автомобиля «Тойота Авенсис» допустил наезд на сам автомобиль ВАЗ. В результате ДТП пешеход, 1976 года рождения, госпитализирован.

23 февраля в вечернее время на 2-м километре автоподъезда к Североморску-3 водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате происшествия амбулаторно обслужены два пассажира большегрузной машины.

24 февраля утром на 1521-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «КИА Рио» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа». В результате ДТП амбулаторно обслужены водитель и пассажирка автомобиля «Шкода Октавиа»

Днем в субботу в Кандалакше водитель автомобиля ГАЗ догнал впереди идущий автомобиль «Рено Сандеро». В результате дорожно-транспортного происшествия амбулаторно обслужена водитель автомобиля «Рено».