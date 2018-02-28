За минувшие сутки в Мурманской области задержаны 6 пьяных водителей

28 Февраля 2018 года, 14:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 1667 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 53 нарушения допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 6 водителей. Еще 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1325 нарушений ПДД. Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.