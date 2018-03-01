За сутки в Мурманской области произошло 47 столкновений автомобилей

01 Марта 2018 года, 13:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — За минувшие сутки в Мурманской области произошло столкновение 47 автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Всего за прошедший день сотрудники госавтоинспекции выявили 826 нарушений правил дорожного движения, 35 из которых совершили пешеходы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей. Выявлено 3 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 431 нарушение ПДД.