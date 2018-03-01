Почти тысячу автобусов проверили сотрудники госавтоинспекции в Мурманской области

01 Марта 2018 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — За две недели — с 12 по 23 февраля, в Мурманской области было проведено 989 проверок пассажирских автобусов. Об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

«Автоинспекторами было выявлено 128 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 86 фактов эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями. В период проведения мероприятия выявлено 19 случаев управления автобусами с нарушением требований законодательства в области установленных режимов труда и отдыха водителей», - говорится в сообщении ведомства.

За перевозку пассажиров без прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса и прохождения предрейсового медицинского осмотра к ответственности привлечено 6 юридических лиц.

Кроме того, был выявлен один факт оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.