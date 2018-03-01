Появилось видео аварии с тремя автомобилями в центре Мурманска

01 Марта 2018 года, 17:27

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — В социальных сетях появилось видео аварии в центре Мурманска, которая привела к большой пробке. Напомним, авария с участием трёх автомобилей произошла сегодня днём на улице Шмидта.

На видео, которое опубликовал Евгений Баранюк, видно, что один из автомобилей, стоящих в пробке в направлении юга, решил прервать ожидание и развернуться прямо посреди дороги. Водитель не заметил приближающегося сзади по соседней полосе автомобиля «Форд» и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автомобиль «Хонда».

Общественному транспорту из-за аварии пришлось корректировать свои маршруты.

Фото: Мурманск ДТП ЧП/Александр Сизов