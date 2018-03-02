В четверг в Мурманской области оформлено 50 столкновений

02 Марта 2018 года, 12:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1594 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 45 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1221 нарушение ПДД. Еще один водитель задержан за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 50 столкновений с материальным ущербом.