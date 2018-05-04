Выдавать водительские удостоверения и ставить автомобили на учет начнут в МФЦ

04 Мая 2018 года, 12:50

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Сократить очереди и облегчить процедуру получения документов позволит нововведение, которое предлагает осуществить правительство страны. Граждане смогут получать водительские удостоверения и зарегистрировать машины через многофункциональные центры госуслуг. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас, по действующему законодательству, права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить.

В декабре 2018 года в Татарстане будет запущен пилотный проект, который позволит выявить сильные и слабые стороны нововведения.