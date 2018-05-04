В Мурманске столкнулись автомобили ДПС и ППС

04 Мая 2018 года, 12:51

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Сегодня днём в Мурманске на улице Гаджиева, 12 произошло столкновение двух служебных автомобилей полиции. Участниками аварии стали УАЗ патрульно-постовой службы и ВАЗ, на котором передвигались инспекторы дорожно-патрульной службы.

«Оба экипажа спешили на место преступления, получив указание от оперативного дежурного. В результате столкновения двух автомобилей никто не пострадал», - сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области.

По факту аварии руководством УМВД России по Мурманску назначена служебная проверка.

Фото: Антон Мухин