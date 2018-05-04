В окрестностях Колы попал в аварию экипаж ДПС

05 Мая 2018 года, 18:00

КОЛА/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Второй день подряд не везет заполярным стражам порядка. Вчера столкнулись два патрульных автомобиля, экипажи, которых торопились на задание. Сегодня слетела в кювет машина ДПС, преследовавшая пьяного водителя.

Сотрудники ОБ ДПС по Мурманску получили информацию о том, что со стороны Никеля в Мурманск выехал автомобиль «Мазда 6» под управлением водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который совершил ДТП и скрылся места происшествия. Указанный автомобиль был замечен около 15:00 на подъезде к Мурманску. Требования инспекторов об остановке водитель не выполнил и продолжил движение в сторону Колы на большой скорости. Экипаж ДПС начал преследование, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал.

«Водитель «Мазды», двигаясь с большой скоростью, опасно маневрировал, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Действуя в условиях крайней необходимости, сотрудники дорожной полиции выехали на полосу встречного движения. Уходя от столкновения со встречным автомобилем, при подъезде к Коле сотрудники ГИБДД допустили съезд в кювет», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В результате ДТП никто не пострадал. На преследование нарушителя были ориентированы ближайшие наряды полиции. Водитель бросил автомобиль во дворах и пытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, ранее он был лишён прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.