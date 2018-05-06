Мужчину госпитализировали после столкновения автомобилей в Полярном

07 Мая 2018 года, 13:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — Два дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано на дорогах Мурманской области за прошедшие выходные.

Так, в Полярном водитель автомобиля «Санг Енг» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 45-летний водитель иномарки госпитализирован в медицинское учреждение.

В Мурманске на улице Туристов в салоне троллейбуса произошло падение пассажира. В результате происшествия 57-летняя пассажирка троллейбуса обслужена амбулаторно.