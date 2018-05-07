Попытка перебежать дорогу привела мужчину под колёса автомобиля

08 Мая 2018 года, 11:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ — Два человека пострадали в результате ДТП, которые произошли на дорогах Мурманской области за прошедшие сутки.

Так, на 13 км автоподъезда к Североморску водитель автомобиля УАЗ допустил наезд на мужчину, 1978-го года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне прямой видимости пешеходного перехода. Пострадавший был обслужен амбулаторно.

В Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель мопеда «Ирбис» не учел дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на препятствие, в результате чего произошло падение с мопеда. Пострадавший также был обслужен амбулаторно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП