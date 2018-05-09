За минувшие двое суток на дорогах региона пострадало два ребёнка

10 Мая 2018 года, 13:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие двое суток на дорогах Мурманской области пострадало шесть человек.

Так, 8 мая в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Шевроле» сбил мальчика, 2011 года рождения, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. В результате происшествия мальчик обслужен амбулаторно. По факту данного ДТП проводится проверка.

В среду, 9 мая на 3 километре автодороги на Риж-Губу водитель автомобиля ВАЗ-2101 на сложном для маневрирования участке не справился с управлением транспортным средством и допустил занос автомобиля с последующим наездом на ограждение, выездом на встречную полосу и опрокидыванием в кювет. В результате ДТП госпитализированы три пассажира: женщины, 1984 и 1955 годов рождения, и девочка, 2012 года рождения, которая перевозилась без детского удерживающего устройства и не была пристегнута. По факту происшествия проводится проверка.

9 мая вечером в Североморске водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на женщину, 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня на 4 километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля ВАЗ-2109, мужчина, 1986 года рождения, по предварительным данным неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил наезд на молодого человека, 1991 года рождения, который двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия велосипедист скончался на месте ДТП. По факту данного ДТП проводится проверка.