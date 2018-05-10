Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП на трассе «Кола»

10 Мая 2018 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – 12 октября 2017 года в 15:20 часов в районе 1357 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» произошел съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием автомобиля УАЗ «Патриот».

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия, а пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина». Он скончался 16 октября 2017 в медучреждении.

Очевидцам данного происшествия просьба сообщить в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району по тел.: 8(81553)3-56-79 или в ДЧ: 8(815-53)3-31-72.