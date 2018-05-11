ГИБДД разыскивает очевидцев вчерашнего ДТП в районе Североморского шоссе

11 Мая 2018 года, 13:10

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – ОБ ДПС ГИБДД по Мурманску разыскивает очевидцев ДТП с пострадавшим. 10 мая 2018 года в 17:30 в районе 7,5 км Североморского шоссе (Росляково) неустановленный водитель при движении из Мурманска в сторону Североморска наехал на пешехода. Пострадавший, 1989 года рождения, двигался в попутном направлении по правой обочине. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован. Водитель с места дорожного происшествия скрылся.

Просим очевидцев ДТП обратиться в ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.