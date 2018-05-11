Мурманчан приглашают на презентацию Mitsubishi Eclipse Cross

14 Мая 2018 года, 10:05

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Уже 19 мая в Заполярной столице состоится презентация совершенно нового автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross.

С 15 до 18 часов на первом этаже торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл» посетителей будет ждать интересная развлекательная программа, динамичный тест-драйв и, конечно, подарки от Галант-Авто.

Mitsubishi Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» со всеми преимуществами класса SUV. Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает бескомпромиссную управляемость и в городе, и за его пределами.

Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения. В зависимости от комплектации будут доступны подогрев руля, лобового стекла и заднего ряда сидений, а также современная мультимедиа система и панорамная крыша.

Все модификации будут оснащаться 1,5 л бензиновым турбо двигателем с системой непосредственного впрыска топлива. Специально для России двигатель 150 л.с. был адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен в пяти исполнениях по цене от 1399000 рублей.

Познакомьтесь с новым ярким Mitsubishi Eclipse Cross первыми. Он не оставит вас равнодушными!

Узнайте подробности у официального дилера:

«Галант-Авто» г. Мурманск, ул. Марата, 1, тел. +7 (8152) 554-111.

До встречи на презентации 19 мая в 15:00.