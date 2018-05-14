За минувшие выходные на дорогах Мурманской области пострадало четыре ребенка

14 Мая 2018 года, 14:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток на дорогах региона пять человек получили различные травмы.

Так, 11 мая в Мурманске на проспекте Ленина, водитель автомобиля «Лексус», при выезде с прилегающей территории, допустила наезд на 7-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде по тротуару в сопровождении папы. Ребенок обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

В субботу в Заполярном на улице Сафонова водитель автомобиля «Лифан», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 2-летнего мальчика, которому мама остановилась поправить одежду. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

В воскресенье, 13 мая в Апатитах на улице Бредова водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при выезде с проезжей части на дворовую территорию не уступил дорогу и сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток обслужен амбулаторно.

Вечером того же дня в Мурманске на улице Героев Рыбачьего водитель автомобиля «КИА», двигаясь по дворовой территории, сбил 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате происшествия ребенок был обслужен амбулаторно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП