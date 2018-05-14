НОВЫЙ Volkswagen Teramont в Мурманске

15 Мая 2018 года, 09:35

Четыре комплектации для российского рынка

Два бензиновых двигателя

Полный привод 4MOTION

Расширенная гарантия – 4 года или 120.000 км пробега

Стартовая цена – от 2.799.000 рублей

Специалисты Volkswagen создали современный, динамичный автомобиль, который впечатляет ярким внешним видом, обладает классическими пропорциями и четкими линиями. Семиместный Volkswagen Teramont – самая большая модель в линейке Volkswagen, построенная на модульной платформе MQB. Автомобиль предлагается с уникальным технологическим оснащением в сочетании с отличной динамикой и управляемостью.

Оснащенный системой полного привода 4MOTION и системой выбора режимов вождения 4MOTION Active Control, Teramont доступен для заказа на российском рынке в четырех вариантах комплектации. Уже в начальной версии новинка оборудована тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, 3-х зонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным 8-дюймовым дисплеем с датчиком приближения. Цена базовой версии начинается от 2.799.000 рублей.

Volkswagen Teramont открывает новую главу в истории марки. Его габаритная длина составляет 5.036 мм, ширина – 1.989 мм, высота 1.769 мм – больше, чем у любой другой модели Volkswagen. Размеры Teramont действительно имеют значение, поскольку ощущаются не только снаружи, но и внутри. Объем салона равен 4.352 л. И с трехрядной конфигурацией в нем достаточно места для семи взрослых пассажиров. Инновационный механизм складывания сидений второго ряда обеспечивает более удобную посадку в автомобиль и выход из него: спинка сиденья второго ряда складывается, а само сиденье сдвигается вперед даже при установленных детских креслах.

Салон Teramont выполнен в классическом для Volkswagen стиле. Он прост, функционален и отличается высоким качеством. Панель управления удобна в использовании: цифровые приборы и дисплеи не отвлекают внимание и помогают сконцентрироваться на процессе вождения. Положение сиденья, высота рукоятки переключения передач и расстояние между педалями максимально выверены и настроены для комфорта водителя.

Класс автомобиля подчеркивают высококачественные материалы отделки и технологичное оснащение, включая цифровую панель приборов Active Info Display с 12.3-дюймовым TFT-дисплеем (в зависимости от комплектации), позволяющим настроить отображение наиболее важной информации. Volkswagen Teramont имеет еще несколько полезных функций и настроек: запоминание положения водительского сиденья и боковых зеркал заднего вида, набор систем-ассистентов водителя, персонализированная настройка цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы в зависимости от предпочтений водителя.

Новый семейный внедорожник демонстрирует уверенность на дороге любой сложности и в самых неблагоприятных погодных условиях. Интеллектуальная система полного привода 4MOTION активируется до пробуксовки и помогает преодолевать самые сложные маршруты. Каждый владелец Teramont может воспользоваться преимуществами еще одной передовой системы 4MOTION Active Control, дающей возможность выбирать оптимальный режим движения в соответствии с дорожными условиями. В меню системы 4 основных режима: Onroad (дорожный), Snow (снежный), Offroad (внедорожный) и Custom Offroad (пользовательский внедорожный) и четыре подрежима для «дорожного» варианта: Normal (нормальный), Sport (спортивный), Comfort (комфортный) и Individual (индивидуальный). Каждому из режимов соответствуют особые настройки двигателя, коробки передач, рулевого управления, адаптивного круиз-контроля (ACC), ассистента движения на спуске Hill Descent Assist и ассистента движения на подъеме Hill Start Assist.

Volkswagen Teramont оснащен широким набором систем пассивной и активной безопасности. Это единственный в своем классе автомобиль c автоматической системой экстренного торможения для предотвращения повторных столкновений. В базовую комплектацию автомобиля включены шесть подушек безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира, две боковые передние и две шторки безопасности по всей длине салона. Все версии Teramont оснащены системой контроля курсовой устойчивости (ESC) и пакетом других систем помощи водителю, среди которых: адаптивный круиз-контроль АСС (в зависимости от комплектации), система контроля дистанции спереди Front Assist с функциями распознавания пешеходов и экстренного торможения City Emergency Braking. Также, в зависимости от комплектации, на Teramont доступны: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки Rear Traffic Alert, ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный автопилот, система автоматического управления головным светом Light Assist и система кругового обзора Area View.

Запишитесь на тест-драйв НОВОГО Teramont, ощутите на себе все преимущества самого большого внедорожника Volkswagen!

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