Внедорожник ŠKODA KODIAQ российской сборки в Север-Авто Мурманск 19 и 20 мая

16 Мая 2018 года, 09:15

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - 28 апреля 2018 года был объявлен старт продаж первого семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ, произведенного на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. На выбор покупателям предложены комплектации Active (от 1 339 000 рублей), Ambition (от 1 512 000 рублей) и Style (от 1 769 000 рублей) как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснащаются бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1.4 л до 2.0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7. Покупатели получат также трехлетнюю гарантию на обслуживание в официальных дилерских центрах марки*.

19 и 20 мая в автосалоне Север-Авто, по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, д.1 состоятся Дни открытых дверей по случаю презентации ŠKODA KODIAQ локальной сборки от 1 339 000 рублей! Тестовые поездки будут проводиться с 19 мая. Запись на праздничный тест-драйв на 19 и 20 мая производится или по телефону (8152) 554-207 или в шоу-руме автосалона. Обращаться необходимо к администраторам.

В программе мероприятий – ведущий, розыгрыши подарков, детский аниматор, фотозона, увлекательные мастер-классы.

* На автомобили ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации, изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега. Данное условие распространяется только на автомобили, проданные через сеть официальных Дилеров ŠKODA на территории Российской Федерации и предназначенные для использования на российском рынке.

Автосалон Север-Авто, единственный официальный дилер автомобилей марки ŠKODA в городе Мурманске и области. Находится по адресу: г. Мурманск. Ул. Марата, д.1. Телефон (8152) 554-207. Сайт.