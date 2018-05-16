Водитель мотоцикла спровоцировал ДТП в центре Мурманска

16 Мая 2018 года, 13:41

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Виновником вчерашней аварии в центре Мурманска признали мотоциклиста. Как сообщили «Би-порту» в УГИБДД по Мурманской области, вечером 15 мая водитель мотоцикла «Хонда» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2112, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение, в котором пострадал 30-летней мотоциклист. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

За прошедшую неделю на территории Мурманской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Во всех случаях водители мототранспортных средств получили травмы различной степени тяжести.