За минувшие сутки на дорогах Мурманской области пострадало четыре человека

16 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на дорогах Мурманской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия.

Так, 15 мая в Мурманске на улице Старостина водитель автобуса МАЗ 27 маршрута при повороте налево допустил падение пассажира. В результате 62-летний мужчина обслужен амбулаторно.

На 23 км автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 57-летний мужчина обслужен амбулаторно.

15 мая вечером Мурманске на проспекте Ленина водитель мотоцикла «Хонда» при движении по проспекту Ленина в направлении юга при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. В результате происшествия 30-летний мотоциклист госпитализирован в медучреждение.

Вечером того же дня на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем «Шевроле» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз». В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» был обслужен амбулаторно.

Фото: Анна Веричева