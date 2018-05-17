Четыре человека пострадали на дорогах региона за сутки

17 Мая 2018 года, 13:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области произошло три дорожно-транспортных происшествия.

Так, 16 мая в Мурманске на улице Баумана водитель автомобиля ГАЗ при резком торможении допустил падение двух мальчиков, 2016 года рождения. Пострадавшие дети обслужены амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

16 мая на проспекте Героев-североморцев водитель автомобиля «Шкода» сбил девочку 2008 года рождения, которая ехала на велосипеде. Пострадавшая девочка обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня в Мурманске на Кольском проспекте водитель троллейбуса при торможении транспортного средства допустил падение пассажирки. В результате женщина, 1971 года рождения, была обслужена амбулаторно.

Фото: Мурманск ДПТ ЧП