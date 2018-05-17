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Главная » Авто » На дорогах Карелии и Мурманской области начались капитальные ремонты
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 15:52

На дорогах Карелии и Мурманской области начались капитальные ремонты


РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» приступило к капитальному ремонту пяти участков федеральных трасс. Общая протяжённость дороги - 65 км. Стартовали ремонтные работы и на одиннадцати искусственных сооружениях.

Продолжается плановое и поэтапное приведение в нормативное состояние автодороги Р-21 «Кола» на севере Карелии. Федеральные дорожники начали капитальный ремонт девятнадцатикилометрового участка в Кемском районе республики. В Мурманской области приступили к работам на двух участках «Колы» в Кандалакшском районе и в Полярных Зорях, где всего обновят 23 км. На этих объектах дорожники выполнят укладку нового дорожного покрытия. На автодороге Р-21 «Кола» дорожники приступили к капитальному ремонту пяти мостов в Сегежском районе и четырех - в Кемском районе Карелии. Также приведут в нормативное состояние два искусственных сооружения на 311-м и 266-м км А-121 «Сортавала».

На всех участках производства работ введены временные ограничения движения транспорта, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием или участием регулировщиков и снижением скоростного режима. В некоторых местах будут обустроены временные объездные дороги. Следить за дорожной ситуацией пользователи автодорог Карелии и Мурманской области могут в онлайн-режиме на сайте ФКУ Упрдор «Кола» в разделе «Метеостанции. Посты видеоконтроля». Также объекты ремонта отмечены на интерактивной карте «Схемы дорог, объекты ремонта и реконструкции».

Стало известно, что движение на участке автодороги Р-21 «Кола» в Кемском районе Карелии закроют для проведения буровзрывных работ.

В выходные дни, 19 и 20 мая 2018 года, с 16:00 до 18:00 на участке будет временно закрыто движение для всех видов транспорта.

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