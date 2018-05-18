Водитель «Инфинити» сбил ребёнка в Мурманске

21 Мая 2018 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие выходные на дорогах Мурманской области пострадали три человека.

Так, в пятницу, 18 мая в Мурманске на улице Лобова в салоне автобуса упала 86-летняя пассажирка. В результате женщина была обслужена амбулаторно.

Вечером 19 мая на проспекте Ленина в салоне троллейбуса произошло еще одно падение пассажира. В результате 66-летняя пассажирка троллейбуса получила амбулаторную помощь.

В воскресенье, 20 мая около 18.20 на дворовой территории проспекта Героев-североморцев водитель автомобиля «Инфинити» допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате происшествия трехлетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.