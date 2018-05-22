Презентация Mitsubishi Eclipse Cross в Мурманске

22 Мая 2018 года, 10:08

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - 19 мая в заполярной столице дилерский центр «Галант-Авто» провел презентацию новой модели Mitsubishi - Eclipse Cross в ТРЦ «Мурманск Молл».

Mitsubishi Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» со всеми преимуществами класса SUV. Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров, за что заслуженно получил 5 звезд рейтинга безопасности по версии Euro NCAP.

Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает непревзойденную проходимость и управляемость, используя тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля.

Mitsubishi Eclipse Cross представлен в 5 комплектациях, начиная с комплектации с передним приводом и механической коробкой передач со стартовой ценой от 1 399 000 рублей!

Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB-разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения. В зависимости от комплектации будут доступны подогрев руля, лобового стекла и заднего ряда сидений, а также современная мультимедиа система и панорамная крыша.

Все модификации будут оснащаться 1,5 л бензиновым турбо двигателем с системой непосредственного впрыска топлива. Специально для России двигатель 150 л.с. был адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

В презентации мероприятия приняли участие более 300 человек. Для гостей была организована развлекательная программа, розыгрыш фирменных призов, работала зона виртуальной реальности, всем гостям дарили на память фото на магнитах и, конечно, менеджеры Галант-Авто провели для всех желающих динамичный тест-драйв нового и яркого Mitsubishi Eclipse Cross.

Подробности и фотоотчет с мероприятия размещен в группе Галант-Авто по ссылке.

Если Вы пропустили это яркое событие, менеджеры «Галант-Авто» будут рады рассказать Вам о новой модели ежедневно с 09:00 до 21:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, 1, предварительная запись на тест-драйв по телефону (8152) 554-111.