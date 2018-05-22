За минувшие сутки на дорогах региона погиб один человек

22 Мая 2018 года, 11:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Так, 21 мая днем в Кировске на 6-м километре Апатитского шоссе водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на «встречку» и сбил пешехода, двигавшегося по обочине, после чего съехал с дороги. В результате происшествия пешеход был обслужен амбулаторно, а водитель автомобиля ВАЗ - мужчина 1969 года рождения - скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

Вечером того же дня на 1343-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Вольво» потерял контроль над управлением транспортным средством, и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП амбулаторно обслужена 29-летняя пассажирка автомобиля. Полуторамесячная девочка, находившаяся в момент аварии в машине, не пострадала.