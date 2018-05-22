В понедельник в Мурманской области было выявлено 2767 нарушений ПДД

22 Мая 2018 года, 12:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 2767 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 22 нарушения допущено пешеходами, 20 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано четыре водителя.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2431 нарушение ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений без пострадавших.