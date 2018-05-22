В Мурманске 9-летняя девочка пострадала под колесами скутера

23 Мая 2018 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области произошло два дорожно транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени.

Так, 22 мая 16-летний водитель, не имея водительского удостоверения, управляя незарегистрированным скутером, на пришкольной территории допустил наезд на 9-летнюю девочку. В результате происшествия пострадавшая девочка была обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня на 6 километре автоподъезда к Апатитам водитель автомобиля «Фольксваген» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель был обслужен амбулаторно.

Фото: Подслушано Апатиты