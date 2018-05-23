За минувшие сутки в Мурманской области выявлено более трех тысяч нарушений ПДД

23 Мая 2018 года, 12:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 3081 нарушение Правил дорожного движения.

Так, 32 нарушения допущено пешеходами. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны три водителя.

Выявлено 9 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2637 нарушений ПДД. Еще три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом.