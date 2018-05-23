В регионе «подскочили» цены на бензин и дизель

23 Мая 2018 года, 15:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг стоимости автомобильного топлива.

Согласно опубликованным данным, все компании в большей или меньшей степени подняли цены на бензин и дизельное топливо. Увеличение наблюдается и по результатам мониторинга оптовых цен.

Наибольший рост цен на дизельное топливо отмечен на АЗС, принадлежащих ООО «Спецтехнология Плюс». Стоимость литра дизеля поднялась на целый рубль. Компания ООО «Витэк» тоже значительно увеличила цены. На 84 и 96 копеек подорожали соответственно Аи-92 и Аи-95 соответственно. На автозаправках ООО «Вега», ООО «Колизей» и ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» бензин обеих марок подорожал на 80 копеек.

Увеличение на остальных АЗС не превысило 60 копеек. Продавцов, желающих оставить цены без изменений, не оказалось.

Объектами мониторинга были ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».