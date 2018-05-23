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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Авто » Разыскиваются очевидцы ДТП с пострадавшим ребёнком
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 11:40

Разыскиваются очевидцы ДТП с пострадавшим ребёнком


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – 20 мая примерно в 18:20 во дворе дома №78/2 по проспекту Героев-североморцев произошел наезд на ребёнка, 2014 года рождения. Несовершеннолетнего пешехода сбил водитель автомобиля марки «Инфинити». В результате наезда мальчик получил травмы.

Ранее «Би-порт» сообщал о госпитализации ребёнка в детскую клиническую больницу. Подробности состояния здоровья трёхлетнего пострадавшего пока не разглашаются. 

ДПС ГИБДД разыскивает очевидцев произошедшего. Просьба всем, кто стал свидетелем этого ДТП, позвонить по телефону 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.

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