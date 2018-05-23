Разыскиваются очевидцы ДТП с пострадавшим ребёнком

24 Мая 2018 года, 11:40

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – 20 мая примерно в 18:20 во дворе дома №78/2 по проспекту Героев-североморцев произошел наезд на ребёнка, 2014 года рождения. Несовершеннолетнего пешехода сбил водитель автомобиля марки «Инфинити». В результате наезда мальчик получил травмы.

Ранее «Би-порт» сообщал о госпитализации ребёнка в детскую клиническую больницу. Подробности состояния здоровья трёхлетнего пострадавшего пока не разглашаются.

ДПС ГИБДД разыскивает очевидцев произошедшего. Просьба всем, кто стал свидетелем этого ДТП, позвонить по телефону 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.